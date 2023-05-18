Kazancı Holding, 2030 Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik için yeni yol haritasını belirledi

Kazancı Holding ve iştiraki olan Aksa Grup Şirketlerinin 2030 Global Stratejisi kapsamında ön plana çıkan kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik alanında ilk adımlar atıldı. Bu kapsamda bir yandan kurumsal yönetişim alanında global ölçekli en iyi uygulama örnekleri ile tam uyumlu bir kurumsal yönetişim politika çerçevesi ve yapısı benimserken diğer yandan benimsenen Kurumsal Yönetişim politikalarının tüm yönetim sistemlerinde etkin bir biçimde uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak üzere doğrudan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na bağlı Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü oluşturuldu. Oluşturulan direktörlük, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik alanlarında Holding ve AKSA Grup Şirketleri’ne hizmet verecek. 2030 Globalleşme süreci içerisinde her Aksa grup şirketi bünyesinde Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik birimi kurulacak ve Holding tarafından tüm şirketlerin aksiyonları koordine edilecek.

Sürdürülebilirlik çerçevesi için Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) Çerçevesi esas alındı.

Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri’nin 2030 Global Stratejisi ve hedefleri oluşturulurken bu hedeflere varabilmek için uygulamaya konulacak stratejik opsiyonların benimsenen sürdürülebilirlik çerçevesi ile eşleştirilmesi yapıldı. Bu çerçevede, Holding sürdürülebilirlik stratejisi için Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile global ölçekte ön plana çıkan Sosyal, Çevresel ve Yönetişim Çerçevesi esas alındı.

Holding enerji alanında yürüttüğü faaliyetleri esas alarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan aşağıdaki temaları 2030 Global Stratejisinin odak sürdürülebilirlik yaklaşımı olarak belirledi:

İklim önceliği, Erişilebilir ve temiz enerji, Sorumlu tüketim ve üretim, Sürdürülebilir şehirler ve toplumlar

Kazancı Holding ve AKSA Grup Şirketleri, 2030 Global Stratejisi doğrultusunda benimsedikleri bu 4 temel odak ekseninde “sorumlu holding” anlayışıyla çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarında paydaşları için en yüksek değeri yaratmaya odaklanacak ve grup şirketlerinin tüm faaliyet ve karar alma süreçlerine çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim bakış açısıyla hareket edecekler.

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Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Ağbal: “Yenilenen Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, 2030 Global Stratejilerimize ulaşmak için çok önemli bir adım olarak görüyoruz. AKSA Grup Şirketlerimizin kendi faaliyet alanlarında en yüksek çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim performansına ulaşmasını teşvik ediyoruz. 2030 Global Stratejimiz çerçevesinde Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketlerinin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim performansıyla iş dünyasına liderlik etmesini hedefliyoruz” dedi.

Yenilenen yaklaşımın sürdürülebilirlik ve yönetişim konusunda süreçleri tanımlamak, iyileştirmek ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun şekilde tasarlanacak politikalarla daha da gelişeceğinin altını çizdi.