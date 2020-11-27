Kazan İİT Genç Girişimciler Forumu’nda yılın en iyi girişimleri seçilecek

İSTANBUL (AA) - Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da yapılacak Kazan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genç Girişimciler Forumu’nda (ICYF) yılın en iyi girişimleri belirlenecek.

ICYF açıklamasına göre, 1 Aralık'ta Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleştirilecek ICYF'te yılın en iyi girişimleri online ve fiziksel olarak yatırımcılarla buluşacak.

Toplam 18 ülkeden 30'dan fazla projenin katılması beklenen forumda, her katılımcı 3 dakikalık sunum gerçekleştirecek. Ardından uzman ve yatırımcılardan olumlu dönüş alan girişimler ödüllendirilecek.

Forum ortaklarının kurduğu ödül fonu 25 bin dolar olurken, nakit olmayan ödüllerin değeri ise 200 bin doların üzerinde.





- İİT Gençlik Proje Ofisi Kazan’da açılıyor





Açıklamada verilen bilgilere göre, forum devam ederken Federal Gençlik İşleri Dairesi (Rosmolodezh) ile Tataristan Gençlik Bakanlığı arasında "Rusya ve İİT Gençlik Projeleri Ofisi"nin kurulması ve ICYF ile Tataristan Gençlik Bakanlığı arasında iş birliğini içeren iki mutabakat muhtırası imzalanacak.

Proje Ofisi, 1994 yılında Tataristan’da öğretmenlerin yetenekli gençleri bir araya getirmek için kurduğu, Tataristan’ın 10 bölgesinde aktif olarak çalışan ve 2012’den bu yana ICYF’i bölgede temsil eden Selet inisiyatifinin öncülüğünde kurulacak.

Tataristan’daki gençlerin çalışmalarını değerlendirecek ve İslam dünyası gençlerinin birlikte çalışacağı projeler gerçekleştirecek Proje Ofisi ile girişimcilik özendirilirken yetenekli gençlere dünyaya açılma fırsatları oluşturulacak.





- Bölgenin en önemli fonları girişimleri değerlendirecek





Girişimcileri değerlendirecek Uzman Komitesi, yatırım fonlarından ve teknoloji şirketlerinin temsilcilerinden oluşuyor.

Bunlar arasında; Rusya merkezli fon şirketlerinden Runa Capital'den Konstantin Gnip, RTP Global'den Stepan Ivanov, Yandex'den Oleg Shevlyagin, İngiltere merkezli Unitas Communications'tan Muddassar Ahmed, Birleşik Arap Emirliği merkezli Evgeniya Kazina Platinumlist ve Ürdün merkezli Adamtech Ventures'tan Suhaib Al-Khawaldah bulunuyor.









- Uluslararası katılımcılar bekleniyor





Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov'un ana konuk olması beklenen Kazan İİT Genç Girişimciler Forumu’nun katılımcıları arasında ICYF Başkanı Taha Ayhan ve ICYF Avrasya Başkanı Elmaddin Mehdiyev'in yanı sıra, Rusya Federal Gençlik İşleri Ajansı Başkanı Alexander Bugaev, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanı Damir Fattakhov, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Airat Khairullin, Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Başkanı Taliya Minullina, Ak Bars Bank Kamu İlişkileri Direktörü Emil Hairutdinov ve çok sayıda üst düzey yetkili bulunuyor.





- 50 ülkeden 800’ün üzerinde temsilci bir araya geliyor





2014 yılından bu yana her yıl düzenlenen Genç Girişimciler Forumu, beş yıldan fazla bir süredir, 50 ülkeden 800'den fazla temsilciyi ağırladı. Forum, bugüne kadar 2 milyon dolardan fazla fonu girişimcilere aktardı.

İTT ülkelerinden ve Rusya Federasyonu'ndan yüzlerce girişimci, yatırımcı ve endüstri uzmanının ilgisini çeken forum, bu yıl İngilizce olarak düzenleniyor ve 4 aylık çevrimiçi eğitimin yanı sıra mentorlarla iletişim olanağı sunuyor.





- "Kazan İİT Genç Girişimler Forumu’na özel önem veriyoruz"





Kazan İİT Genç Girişimciler Forumu’nu değerlendiren ICYF Başkanı Taha Ayhan, 5 yıldan bu yana bölgenin girişimci ekosistemini yönlendiren ciddi bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Tataristan’ın bölgedeki rolü çok önemli. Bölgenin kalkınmasında, gençlerin meslek edindirmesinden girişimciliğe dönüşmesine kadar her evrede ICYF olarak yanlarındayız. Pandemi döneminde eğitimlerimizi hiç aksatmadan, hatta artırarak gençlerimize liderlik yapmayı sürdürdük ve devam edeceğiz. Girişimcilerimizi doğru yatırımcılarla buluşturarak, projelerin kısa sürede katma değere dönüşmesi için çabalıyoruz. Bu çerçevede Kazan İİT Genç Girişimler Forumu’na özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İİT Gençlik Proje Ofisi’nin Kazan’da açılmasının bölgedeki gençler için önem taşıdığını aktaran Ayhan, geleceği şekillendirecek faydalı projelerin üretim üssü, genç girişimciler için kuluçka evresinin hızlanmasından yatırımcıyla buluşmasına kadar kapsamı geniş olan Ofisin, kilit bir öneme sahip olduğunu kaydetti.