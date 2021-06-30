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Gündem Kazaların yüzde 40'ı aşırı hızdan kaynaklanıyor
Gündem

Kazaların yüzde 40'ı aşırı hızdan kaynaklanıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 22:22:00 -
Kazaların yüzde 40'ı aşırı hızdan kaynaklanıyor

Dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında “aşırı hız” geldiği belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında Türkiye'de de 2020 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları incelendiğinde yüzde 40’ının hız kuralının ihlal edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Ülke genelinde 26-27 Haziran'da Hız Denetimleri gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla; 2 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı Hız Denetimleri gerçekleştirilmiş olup, 15 bin 940 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem yapıldığı ifade edildi. 

 

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