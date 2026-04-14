Kazalara karşı yeni çözüm! Skoda’dan yeni nesil bisiklet zili

Skoda, şehir içi trafikte giderek büyüyen dikkat dağınıklığı sorununa bu kez bisiklet ziliyle çözüm üretti. 1895 yılında bisiklet üretimiyle temelleri atılan Škoda, şehir içi trafikte artan bisiklet kazalarına karşı dikkat çekici bir inovasyona imza attı. Marka, aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli kulaklıkların yarattığı farkındalık sorununa çözüm sunmak amacıyla geliştirdiği “DuoBell” isimli yeni nesil bisiklet zilini tanıttı.

Ses frekansı kullanıyor

Škoda‘nınbilim insanlarıyla birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında geliştirilen DuoBell, klasik bisiklet zillerinden farklı olarak kulaklıkların gürültü engelleme algoritmalarını aşabilecek bir ses frekansı kullanıyor. Bu sayede özellikle kulaklık kullananyayaların bisikletlileri fark etme ihtimali önemli ölçüde artırılıyor.

Büyük şehirlerde bisiklet kullanımının artmasıyla birlikte, dikkati dağılmış yayalarla yaşanan kazalarda da yükseliş gözleniyor. Örneğin Londra’da yalnızca 2024 yılında bu tür kazaların yüzde 24 yükseldiği belirtiliyor. Bu artışta, çevresel sesleri filtreleyen ANC teknolojili kulaklıkların yaygınlaşması önemli rol oynuyor.

Škoda‘nın geliştirdiği DuoBell ise bu soruna “analog” bir çözüm sunuyor. Tamamen mekanik yapıya sahip zil, kulaklıkların filtreleyemediği 750–780 Hz aralığında ses üretiyor. Ayrıca çift rezonatör yapısı ve düzensiz darbe mekanizması sayesinde, gürültü engelleme algoritmalarının bastıramadığı karmaşık bir ses dalgası oluşturuyor.

22 metreye kadar ek reaksiyon mesafesi

Yapılan testler, DuoBell’in güvenlik açısından somut fayda sağladığını ortaya koyuyor. Ölçümlere göre, aktif gürültü engelleyici kulaklık kullanan yayalar, bu yeni zil sayesinde uyarıyı 5 saniye daha erken fark edebiliyor veya 22 metreye kadar ek reaksiyon mesafesi kazanabiliyor.Bu da şehir içi trafikte kritik bir güvenlik avantajı anlamına geliyor.Londra sokaklarında gerçekleştirilen gerçek kullanım testlerinde de ürünün etkinliği doğrulanırken, denemeye katılan kuryelerin zili kullanmaya devam etmek istemesi dikkat çekti.

Škoda’nın “Simply Clever” yaklaşımı

DuoBell projesi, Škoda’nın uzun yıllardır benimsediği “Simply Clever”, yani Akılcı Çözümler yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Marka, 100 yılı aşkın süredir neredeyse değişmeden kalan bisiklet zilini, günümüzün dijital alışkanlıklarına uyarlayarak yeniden tasarladı.

Bisiklet üretimiyle başlayan köklü geçmişine atıfta bulunan Škoda, bugün de bisiklet kültürüne olan bağlılığını sürdürmeye devam ediyor. Tour de France başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyonun yanı sıra Türkiye’de düzenlenen L’Étape Türkiye by Tour de France gibi yerel etkinliklere de destek veren marka, DuoBell gibi projelerle şehir içi mobilitede güvenliği artırmayı hedefliyor.

Škoda’nın DuoBell ile ortaya koyduğu bu yenilik, özellikle kulaklık kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, küçük bir tasarım dokunuşunun büyük bir güvenlik farkı yaratabileceğini gösteriyor.