Kazalara davet çıkarmayın!

Göksel Çağlav Ankara

Uzun süreli tatil dönüşlerinde ölümlü trafik kazalarının arttığına dikkat çeken yetkililer, ölümlü trafik kazalarının genellikle aşırı hız, şerit ihlalleri ve emniyet kemeri takılmamasından kaynaklandığına dikkat çektiler. Kurban Bayramı tatili yarın sona ererken İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı dönüş yoluna geçecek sürücülerin dinlenmiş olarak, trafik işaretleri ve trafik işaretçilerine uyulması gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyorlar. Özellikle tatil beldelerinden İstanbul, Ankara ve İzmir güzergahlarında trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çeken yetkililer, sürücülere tatil dönüşlerinde trafiğin yoğunlaştığını, uzun kuyruklar oluştuğu hatırlatmasını yapıyorlar.

Emniyet kemerinizi takın

Özellikle trafik kazalarının yoğunluk nedeniyle çok yaşandığına dikkat çekilirken, “Trafik yoğunluğu sırasında acele etmemelerini öneriyoruz. Tatil bölgelerinden dönüş yapanların özellikle kavşak noktalardan geçerken daha yavaş ve dikkatli olmalılar. Yola çıkmadan mutlak surette dinlenin. Araç kullanırken terlik giymeyin ve pedallara rahat basabileceğiniz düz tabanlı ayakkabıları tercih edin. Aracınızda sorun varsa mutlak surette yola çıkmadan bu sorunları giderin. Aracınızın lastik basınçlarını kontrol edin, uykunuzu iyice aldığınızdan emin olun. Direksiyon başına kesinlikle yorgun oturmayın. Yolculuğunuzu gündüz yapmaya özen gösterin. Uyku getirecek yiyecek ve içeceklerden kaçının. Hız sınırlarını asla aşmayın. Araç takip mesafesini mutlaka koruyun. Araçta bulunan herkesin emniyet kemerinin takılı olduğundan emin olun. Özellikle araç içerisindeki küçük yaştaki çocukların emniyet kemerini bizzat siz takın” uyarılarını tekrarladılar.