SON DAKİKA
Kazalar tesadüf değil ihmalin sonucudur!
Aktüel

Kazalar tesadüf değil ihmalin sonucudur!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Kazalar tesadüf değil ihmalin sonucudur!' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Değerli izleyiciler,
İşyerlerinde seyyar ve sabit iş ekipmanlarının mutlaka kullanma ve çalıştırma talimatı ile bakım ve onarım talimatları görünür bir yere asılmalıdır.
Bu makinaları kimlerin kullanacağı da belirtilmeli, araçları kullananlar talimatlara mutlaka uymalıdırlar.
Mesleki eğitim yeterlilik belgesi ve operatör belgesi olan kişiler kullanabilir. Geçerli belgeleri olsa bile görev tanımlarında yoksa veya yeterli belgeleri de yoksa bu iş ekipmanlarını kullanamazlar.
İş ekipmanlarına operatörün dışında herhangi bir insan binmemelidir.
Kaldırma kollarında, sepet veya kancasında eleman taşınmamalıdır.
Araç kullananlar amaca yönelik KKD kullanmalıdır.
Belirtilen yol güzergahlarından gitmelidir.
Hız yapmamalıdır.
İş Ekipmanını kullanırken telefonla konuşmamalı, sigara içmemelidir.
İş ekipmanının kullanılmadığı zamanlarda kontak anahtarı üzerinde bulundurulmamalıdır.
Bu örnekleri daha da arttırabiliriz.
Bu durumlar iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturur. Olumsuzluklara yol açar.
Borçlar kanunu ve iş kanununda bu kural ve talimatlara uymayanlara, önce yazılı olarak savunma verilir ve uyarı yapılır. Tekrarı halinde iş akdi fesh olur. Bununla ilgili ayrıca yargı kararları da vardır.
Bu hususta, Yargıtay dokuzuncu hukuk dairesi 2018 yılında “Çalışanın bu hataları kasıtlı yapmaları halinde, iş akdi feshi kararı prosedürler sağlandıktan sonra olur” der.
Değerli izleyiciler,
İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışma barışını sağlamak için devlet yasa hazırlar. İşverenler ve çalışanlar bu yasalara uyarlar

