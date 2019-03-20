Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı yemin etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in dün istifa etmesinin ardından, Kassym-Jomart Tokayev yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Yeni Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkenin başkentinin adının Nursultan olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtti.20 Mart 2019 Çarşamba 10:06
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev dün görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından bugün Kassym-Jomart Tokayev yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkenin başkentinin adının Nursultan olarak değiştirilmesi gerektiğini ve Nazabayev'in fahri senatör olması gerektiğini söyledi. Tokayev ayrıca Nazarbayev'in fikirlerinin siyasi kararlarda anahtar faktör olacağını belirtti.
Nazarbayev'in kariyeri
Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi.
Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti. Nazarbayev, ülkeyi 30 yıl yönetti.
YORUM YAZ