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Aktüel Kazakistan'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı
Aktüel

Kazakistan'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:14:11 -
Kazakistan'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

ANKARA (AA) - Kazakistan, Türk iş insanlarını yatırım yapmaya davet etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl haziran ayında yapılan seçimleri kazanarak ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olan Tokayev'in önceliğinin halkının refah seviyesini yükseltmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, Tokayev’in 1 Eylül'de yaptığı, "aYeni Bir Gerçek Karşısında Kazakistan: Eylem Zamanı" başlığını taşıyan ulusa sesleniş konuşmasında ilan ettiği projelerin Türk iş insanlarının Kazakistan’a yatırım yapmasına olanak sağladığı aktarılarak, "Ulusa seslenişte zikredilen alanların hepsinde Türkiye’nin tecrübesi vardır. Dolayısıyla Türk iş adamları bu olanakları değerlendirebilir." ifadesine yer verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede ve sonrası döneme hazırlık bağlamında Kazakistan ile Türkiye’nin uyumlu hareket ettiği vurgulanan açıklamada, salgın krizini fırsata çevirme olanağının bulunduğu, bu bağlamdaki projelerin ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Kazakistan'da 2025 yılına kadar 24 bin kilometrelik yol ve 20 yeni hastanenin inşasının planlandığı, bunun Türk inşaat ve sağlık sektörü şirketleri için büyük fırsatlar sunduğu belirtildi.

Tüp bebek konusunda da Kazakistan'ın yatırımları teşvik ettiği, ilaç ve tıbbi malzemelerin Kazakistan’da üretilmesinin bir ulusal güvenlik konusu olarak görüldüğü aktarılan açıklamada, Türk ilaç şirketlerinin Kazakistan’a yatırım yapmalarına destek verileceği ifade edildi.





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