Kazakistan'dan İslam dünyasına çağrı! "Bu şart" deyip duyurdu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, burada yaptığı konuşmada, İİT ülkelerinin geleceğinin bilim, teknoloji ve inovasyonda kaydettiği başarılara bağlı olduğunu söyledi.

Tokayev, İslam dünyasının bilim alanında büyük potansiyeli olduğunun altını çizerek, "İnsan sermayesine özellikle de kaliteli eğitime yatırımı artırmalıyız. Bilim ve yenilik alanında İslam dünyasının yeniden yükselişini canlandırmamız için iş birliğini güçlendirmemiz şart." ifadelerini kullandı.

İİT faaliyetlerinde eğitim ve bilimsel araştırmalara öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Tokayev, Kazakistan’ın İİT ülkelerinden 100 öğrenciye lisans eğitimi için burs vermeye hazır olduğunu da aktardı.

Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede aşı dağıtımının adil yürütülmesi gerektiğine ve bunun, siyasi araç olarak kullanılmasının kabul edilemezliğine dikkati çekerek, "Kazakistan, İİT ülkelerine kendi aşısını insani yardım olarak sağlamaya hazır. Ayrıca QazVak aşısının diğer İİT ülkelerinde üretilmesine yönelik iş birliğine de açığız." ifadesine yer verdi.