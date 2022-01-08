Kazakistan'daki olayları Türkiye'ye bağladılar!

Kazakistan'da yaşanan şiddet olayları tüm dünyanın yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Özellikle yabancı KGAÖ devletlerinin de Kazakistan'a asker göndererek olayları bastırmak için müdahil olması sonrasında İtalyan basınında yaşananlarla ilgili haber yayımlandı.

Domani Giornale tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'ye ayrı başlık açıldı. Siyaset Bilimci Mara Morini analizinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ibaresinin geçtiği şu ifadeye yer verdi:

"Türkiye için kavşak noktası"

"Kazakistan, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün bir parçasıdır, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ayrılmaz bir parçasıdır ve Yeni İpek Yolu'nda merkezi bir role sahiptir ve yaklaşık 7000 kilometrelik sınırı Rusya ile paylaşmaktadır. Bu düşünceler, Kazakistan'ın pek çok ülke çıkarlarının kavşak noktasını oluşturduğunu göstermektedir; en azından Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si için."

İtalyan basınında Kazakistan'da yaşanan olaylar ile ilgili değerlendirme yer aldı.

"Türkiye üzerinde etkiye sahip"

Türkiye Dış Politikası ve Kafkasya ilişkileri araştırmacısı Dr. Basil Al-Hajj Jassim de Al-Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin iki ülke arasındaki birçok bağ nedeniyle bugün Kazakistan'da yaşananları endişeyle izlediğini görüyor. Farklı boyutlarda, dolayısıyla Türkçe konuşan ülkeler alanındaki herhangi bir kaos, liderliğindeki Türk devletlerini yıllardır güçlendirmek için çalışan Türkiye üzerinde siyasi ve ekonomik bir etkiye sahiptir" dedi.

Kaynak: Yenişafak