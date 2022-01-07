Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını vurdu!

Çin'in getirdiği yasak sonrasında Bitcoin madencilerinin yöneldikleri ülkelerden biri olarak öne çıkan ve dünyanın ikinci büyük Bitcoin madenciliği merkezi haline gelen Kazakistan'da enerji fiyatlarını protesto gösterilerinin silahlı çatışmalara dönüşmesi Bitcoin madencilerini vurdu.

Devre dışı kalmasına yol açtı!

Ülkedeki çatışma, kaos ortamının internet erişiminin kesilmesine yol açması, Bitcoin madencilerinin üretimlerinin durmasına yol açtı. Dijital para şirketi Foundry'den Kevin Zhang'ın verdiği bilgeye göre, Kazakistan'daki Bitcoin madencilerinin internet erişimlerinin kesilmesi dünya Bitcoin madenciliği ağının yüzde 15'inin devre dışı kalmasına yol açtı.

Kazakistan'da internet erişimi yeniden sağlansa da ülkedeki kaos ortamı ve enerji sıkıntılarının Bitcoin madencilerinin güçlü bir kapasite ile üretime dönmelerini engelleyeceği öngörülüyor.

Hash oranı düştü

Bitcoin madenciliğinde yüzde 15 gibi oldukça yüksek bir orana sahip ülkede yaşanan protestolar sonrası Bitcoin ağının genel hash oranı, kapanıştan sonraki saatlerde yüzde 13.4 düşüşle saniyede yaklaşık 205.000 petahash'tan (PH/s) 177.330 PH/s'ye düştü.

Piyasaya etkisi ne olacak?

Geçtiğimiz yıl Çin'in madenciliği yasaklamasının ardından Bitcoin ağındaki işlem gücünün yüzde 48 düştüğünü hatırlatan uzmanlar, Kazakistan nedeniyle yaşanan düşüşün hash oranlarının rekor düzeylerinden olduğunu ve internet kesintisinden gerçekleştiğini vurgulayarak, bu durumun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasını bekliyor.