Kazakistan'daki bilanço açıklandı

Kazakistan'da geçen hafta başlayan halk protestolarında gözaltına alınanların sayısının bin 678 kişi artarak 12 bine ulaştığı açıklandı.

Olayların en yoğun yaşandığı, ülkenin en büyük şehri Almatı'da ayrıca 'kitlesel huzursuzluk ve kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılarla' ilgili 300'den fazla ceza soruşturması açıldığı da belirtildi.

Petrol ve doğal gaz zengini 19 milyonluk Orta Asya ülkesinde sene başında zamlanan akaryakıt fiyatları halkın sokaklara dökülmesine neden oldu. Ülkenin batısından hızla geneline yayılan olaylar sonrası hükümet geri adım atarak zamları düşürdü. Protestoların devam etmesi üzerine ise yönetim istifasını verdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinden alındı.

Bu adımlara rağmen olayların sürmesi üzerine Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev OHAL ilan ederken, huzursuzluktan "dış destekli teröristleri” sorumlu tuttu.

Tokayev ayrıca altı eski Sovyet Cumhuriyeti'nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istedi. Rusya'nın liderliğindeki örgüt, Kazakistan'a 2 bin 500 asker gönderdi.

Kazak Cumhurbaşkanı kısa süre önce yaptığı açıklamasında ise ülkede durumun istikrara kavuştuğunu, bu sebeple görevini tamamlayan örgütün askerlerini bu hafta geri çekmeye başlayacağını söyledi.

Kaynak: Euronews