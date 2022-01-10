‘Kazakistan’da yaşananlar Türk toplumu için büyük bir darbedir’

Yeni Akit Ankara

“Bir Türk olarak kardeş Kazakistan'daki vahşet beni üzüyor. Bu Türk toplumuna büyük bir darbedir ve onu zayıflatmaya yöneliktir” ifadelerini kullanan Javad Akhunzadeh, “Kazakistan'da kardeş katliamı yaşandığı için çok üzgünüm. Bu dehşetleri dışarıdan izlemek insana ahlaki ve psikolojik bir darbedir. Bizi üzüyor. Kazakistan’daki provokasyonun, Türk toplumuna karşı son yıllarda büyüyen daha büyük bir planın parçası olduğunu düşünüyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın son toplantısından sonra yaşananlar da Türk dünyasına yönelik saldırı kuşkularını artırmaktadır” şeklinde konuştu.

“Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan’ın yanında olmalı”

Javad Ahundzadeh, Kazak Türklerinin bu çirkin ve iğrenç oyunların kurbanı olmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Türk Devletleri Teşkilatı'nın tamamen Kazakistan'ın yanında olması gerektiğine şüphe yoktur. Kazak kardeşlerimizin bu zor dönemden bembeyaz bir yüz ve onurla çıkacağına inanıyorum”