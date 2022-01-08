Kazakistan'da yaşanan olayların mali bilançosu açıklandı

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan protestolarda 203 milyon dolar zararın oluştuğu açıklandı.

Kazakistan Ulusal İşadamları Odasına göre, cuma akşamı itibariyle, ülkenin 10 farklı bölgesinde 848 ticari kuruluş ve bin 21 tesis zarar gördü ve protestoların yol açtığı zararın değeri 200 milyon doları geçti.

Kazakistan'ın batısında, 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış gaz fiyatlarındaki artışa karşı protestolar patlak verdi. Almata da dahil olmak üzere diğer şehirlere de sıçrayan protestolarda yağma olayları yaşanmış, hükümer 19 Ocak'a kadar olağanüstü hal ilan etmişti.

Protestolarda onlarca kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.