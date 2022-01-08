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Dünya Kazakistan'da yaşanan olayların mali bilançosu açıklandı
Dünya

Kazakistan'da yaşanan olayların mali bilançosu açıklandı

Kazakistan'da patlak veren protestolar devam ederken şu ana kadar 200 milyon doları aşkın bir zararın oluştuğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 11:55:00 -
Kazakistan'da yaşanan olayların mali bilançosu açıklandı

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan protestolarda 203 milyon dolar zararın oluştuğu açıklandı.

Kazakistan Ulusal İşadamları Odasına göre, cuma akşamı itibariyle, ülkenin 10 farklı bölgesinde 848 ticari kuruluş ve bin 21 tesis zarar gördü ve protestoların yol açtığı zararın değeri 200 milyon doları geçti.

Kazakistan'ın batısında, 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış gaz fiyatlarındaki artışa karşı protestolar patlak verdi. Almata da dahil olmak üzere diğer şehirlere de sıçrayan protestolarda yağma olayları yaşanmış, hükümer 19 Ocak'a kadar olağanüstü hal ilan etmişti.

Protestolarda onlarca kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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Yorumlar

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Usa ile rusya iyi polis kötü polis yapıp ortalığı süpürüyorlar. Kazakistanı devir türkbirliğini sakatla
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