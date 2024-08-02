Kazakistan'da vatandaşlığa başvuranlara Kazakça dil belgesi zorunluluğu getirildi

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan vatandaşlığının kazanılması ve verilmesine ilişkin kurallarda değişiklik yaptı.

Buna göre, bundan sonra Kazakistan vatandaşlığını almak veya yeniden kazanmak isteyenler devlet dili olan Kazakçanın yanı sıra ülke tarihi ve anayasasından temel bilgiye sahip olduklarına dair sınava tabi olacak. Sınavdan reşit olmayanlar ile engelli kişiler muaf tutulacak.

Böylece, vatandaşlığa başvuru sürecinde Kazakça dil belgesinin temin edilmesi zorunlu hale gelecek.

Ayrıca bu değişiklikler kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına bilinçli şekilde karşı çıkan, etnik ve dini gruplar arasında nefreti teşvik eden, devlet dilinin işleyişine karşı olan, çocuklara yönelik cinsel istismardan suç kaydı bulunan, son 5 yılda ekonomik suç işleyen, Kazakçayı en az başlangıç düzeyinde bilmeyen kişilerin vatandaşlık başvurusu reddedilebilecek.

Söz konusu değişiklikler 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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