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Dünya Kazakistan'da sel felaketi! Binlerce kişi tahliye edildi
Dünya

Kazakistan'da sel felaketi! Binlerce kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 16:21:00 - 2024-03-31 16:21:24

Kazakistan’da baharın gelmesiyle eriyen kar, Aktöbe ve Kostanay şehirlerinde sele neden olurken, binlerce kişi helikopter ve botlarla tahliye edildi.

Kazakistan’da havaların ısınmasıyla eriyen kar ülkenin kuzey, batı, doğu bölgelerinde sele yol açtı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın verilerine göre, selden en çok etkilenen Aktöbe ve Kostanay şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu bazı yerleşim yerlerini su bastı. Evlerini boşaltmak zorunda kalan binlerce bölge sakini, askeri helikopter ve hızlı botlarla güvenli yerlere tahliye edildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, selin sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Aktöbe’de 21 Mart’tan bu yana en az 500 bin metreküp su pompalandığı ve 50 binden fazla kum torbası yerleştirildiği kaydedildi.

Selden etkilenen Aktöbe Havaalanı’nda da su pompalama çalışmalarının tamamlandığı ve su basan yerlerde mahsur kalan yüzlerce evcil hayvanın da güvenli yerlere götürüldüğü kaydedildi.

Şehirde 150 kişi geçici barınaklara yerleştirildi

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşılan Kostanay şehrindeki tahliye görüntülerinde, bölge halkının tamamen su altında kalan evlerin çatısında yardım beklemesi dikkat çekti. Tahliye çalışmalarında yer alan Acil Durumlar Bakanlığı’na ve Kazakistan ordusuna ait helikopterlerin yüzlerce kişiyi evlerin çatılarından alarak güvenli yerlere götürdüğü görüldü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kostanay bölgesinde sular altında kalan Ekidın, Akkısı, Kızıljuldız, Janakala köyleri ve 9 kışlama yerinde kurtarılan 63’ü çocuk olmak üzere toplam 150 kişi Arkalık şehrinde oluşturulan geçici barınaklara ulaştırıldı.

 

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