Kazakistan'da morg kuyruğu! Yakınlarını arıyorlar

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Sokakta çatışıyorlar

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor. Öte yandan Almatı sokaklarında çekilen görüntülerde çatışmaların yaşandığı ve silah seslerinin hiç dinmediği görüldü.

Yakınlarını morglarda arıyorlar

Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 5 bine yakın insan gözaltına alınmıştı. Protestolarda ise can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 748'e yükseldiği açıklanmıştı. Yakınlarını kaybeden onlarca vatandaş ise Almatı şehrindeki morglara akın etti. Morg önlerinde kuyruklar oluşturan insanlar haber alamadıkları sevdiklerinin dirisini ya da en azından ölüsünü bulabilmeyi ümit ediyor.