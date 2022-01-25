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Eğitim Kazakistan’da kardeş Azerbaycan Merkezi
Eğitim

Kazakistan’da kardeş Azerbaycan Merkezi

Kazakistan’ın Aktau kentindeki Ş. Yessenov Üniversitesi’nde Azerbaycan Merkezi açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 09:55:00 -
Kazakistan’da kardeş Azerbaycan Merkezi

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Törene; Ş.Yessenov Üniversitesi Rektörü Berik Akhmetov, Azerbaycan’ın Aktau Başkonsolosu Elmar Mammadov, Mangistau Bölgesi Yatırım ve Turizm Dairesi Başkanı Venera Mustapayeva, Azerbaycan Etno Kültürel Birliği Başkanı Şemseddin Huseynov, Mangistau Media LLC Direktörü Aysulu Dutbayeva, öğretmenler ve medya temsilcileri katıldı. Merkezin, öğrenciler arasında ve iki kardeş halk arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hizmet edeceği, Azerbaycan’ın kültürünü tanıtmak görevini üstleneceği belirtildi. Kazakistan Merkezi Direktörü İlkin Oruçov, “Türkiye Merkezi’nin açılması için de çalışıyoruz” diye konuştu.

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