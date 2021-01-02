  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı
Aktüel

Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:27:33 -
Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede ölüm cezasını kaldıran kanunu imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkede idam cezası resmi olarak kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü"ne ilişkin kanunu imzaladı.

Yeni kanuna göre, bundan sonra idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak.

Söz konusu kanunun, "ülkede savaş durumunda askeri nitelikte ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler" için geçerli olmayacağı da vurgulandı.

Kazakistan’da 2003'ten beri idam cezaları askıya alınmıştı.

Ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi İkinci İhtiyari Protokolü'ne taraf olanlar arasında Birleşmiş Milletler'e üye 193 devletten 88'i yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat
Otomotiv

İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat

Bir süredir düşüşe geçen 2. el otomobil fiyatları ile ilgili konuşan galericiler fiyatların yeniden yükseleceğini öne sürdü. İkinci el araç ..
İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'ye bu video ile tepki gösterdi
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'ye bu video ile tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fikri Sağlar'ın ifadelerine tepki göstererek başörtülülerle ilgili yaptığı çıkış, vatandaşlara 'ta..
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay