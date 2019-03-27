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Kazakistan'da helikopter düştü: 13 asker öldü

Kazakistan'da meydana gelen helikopter kazasında 13 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:24
Kazakistan'da helikopter düştü: 13 asker öldü

Kazakistan Savunma Bakanlığına ait bir helikopter Kızılorda bölgesinde düştü. Helikopterde bulunan 13 asker hayatını kaybetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yayınladığı taziye mesajında kaza ile ilgili detaylara yer verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, kazada helikopter mürettebatının hepsinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Tokayev, 13 kişinin bulunduğu helikopterin, askeri tatbikat çerçevesinde Aktav'dan Çimkent'e doğru seyrettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:24
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  5. Kasım Cömert

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  • aloovaloov18 dk önce
    helikopter tipi ? rusmu ?

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