  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın hasta yakını ile randevu diyaloğu: Yanında doktor var, ona sor!

Bazı uçakların bıraktığı izler neden farklı? Çarpıcı 'biyolojik saldırı' iddiası: Zehirleniyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şemle' şarkısına eşlik etti

ABD-Cumhuriyet işbirliği! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!

İP’li küfürbaz Lütfü’den bir skandal daha: Şehidi küçümseyen paylaşımı beğendi!

Türk Eczacılar birliği atıyor, onlar yayıyor! Yıllardır gerçekleşmeyen 'ilaç krizi' yalanı

Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler

Cumhuriyet'te lağım patladı! MİT mensubu gazeteciyi öğrenip çalıştırmaya devam etmişler

Macron'a o ülkeden ağır suçlama: Gerçek ile yanılsamayı ayırt edemiyor
Dünya Kazakistan'da grizu patlaması: Ölüler var!
Dünya

Kazakistan'da grizu patlaması: Ölüler var!

Kazakistan'da bir madende grizu patlaması meydana geldiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 12:23:00 -
Kazakistan'da grizu patlaması: Ölüler var!

Kazakistan'da  Eyalet Valisi Jenis Kasımbek, yerel saatle 8.30’da ArcelorMittal Temirtau şirketine bağlı Abayskaya madeninde grizu patlaması meydana geldiğini açıkladı.

Olay anında yer altında bulunan toplam 64 işçinin 52'sinin sağ salim yüzeye çıkartıldığı ancak 6 işçinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Durumu ağır 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kazakistan İçişleri Bakanı Yuryi İlyin başkanlığındaki heyetin olay yerine intikal ettiği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu
Dünya

Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam'ın, sosyete kasabı Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yemesi ülkede..
Kahve düşkünleri dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor
Sağlık

Kahve düşkünleri dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor

Yapılan yeni bir çalışma neticesinde, kahve düşkünlerinin böbrek hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ikazında bulunuldu. ..
Şehit abisine edilen küfüre tepkiler büyüyor! İYİ Parti'ye yeni isim önerisi
Gündem

Şehit abisine edilen küfüre tepkiler büyüyor! İYİ Parti'ye yeni isim önerisi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, şehit abisine edilen küfürün ardından İYİ Parti'ye yeni bir isim tavsiyesinde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay