Kazakistan'da grizu patlaması: Ölüler var!
Kazakistan'da bir madende grizu patlaması meydana geldiği öğrenildi.
Kazakistan'da Eyalet Valisi Jenis Kasımbek, yerel saatle 8.30’da ArcelorMittal Temirtau şirketine bağlı Abayskaya madeninde grizu patlaması meydana geldiğini açıkladı.
Olay anında yer altında bulunan toplam 64 işçinin 52'sinin sağ salim yüzeye çıkartıldığı ancak 6 işçinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Durumu ağır 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Kazakistan İçişleri Bakanı Yuryi İlyin başkanlığındaki heyetin olay yerine intikal ettiği duyuruldu.