Dünya

Kazakistan’da dehşet: kafede gaz patlaması, 7 ölü 19 yaralı

Kazakistan’da bir kafede gaz patlamasında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı, itfaiye ve vatandaşlar 10’dan fazla kişiyi kurtardı.

Kazakistan’ın Shchuchinsk şehrindeki bir apartmana bitişik halde bulunan tek katlı kafede gaz tüpü patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Akmola Bölgesi Acil Durumlar Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri binadan 8 adet gaz tüpü çıkardı, 10’dan fazla kişiyi de kurtardı. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Bir görgü tanığı yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. İnsanlar dışarıya koştu. Herkesin yanıkları vardı. Aşçı, personel herkes karın üzerine yattı. Sokaktan geçenler binanın içindekileri çıkarmaya çalıştılar. Ben de koşarak gittim ve teyzemi gördüm. Onu da çıkarıyorlardı, yanmıştı. Bazılarının saçları yanmıştı" ifadelerini kullandı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

