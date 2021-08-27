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Dünya Kazakistan'da bilanço artıyor!
Dünya

Kazakistan'da bilanço artıyor!

Kazakistan’da mühimmat deposunda çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 22:15:00 -
Kazakistan'da bilanço artıyor!

Kazakistan’ın güneyindeki Cambıl bölgesinin merkezi Taraz kenti yakınlarında bulunan bir mühimmat deposunda çıkan yangının ardından 6 patlama meydana gelmişti.

Patlamada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin hepsinin asker olduğu belirtildi. Ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin çalışmaların yapıldığı ifade edilirken, mühimmat deposundaki patlamada 50’ye yakın Acil Durumlar Bakanlığı personelinin yaralandığı kaydedildi.

Patlamalarda çoğu asker ve kurtarma ekip üyeleri olmak üzere toplam 88 kişi yaralanmıştı.

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