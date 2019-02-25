Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin oldu Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Askar Mamin’i Başbakan olarak atadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Askar Mamin’i Başbakan olarak atadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan olarak Askar Mamin’n atandığını duyurdu. Nazarbayev, meclisin Mamin’in adaylığını onaylamasının ardından başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

53 yaşındaki Mamin, Birinci Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle hükümetin istifasını istemiş, Bakıtcan Sagintayev’in başkanlığındaki hükümet de istifasını sunmuştu.

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