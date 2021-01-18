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Dünya Kazakistan'da Askar Mamin liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Dünya

Kazakistan'da Askar Mamin liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olan Kazakistan'da 10 Ocak'ta yapılan parlamento seçimi sonrası Askar Mamin başkanlığında yeni hükümetin kurulması kararlaştırıldı. 10 Ocak'ta yapılan parlamento seçimi sonrası ülkede yeni kurulan hükümette Askar Mamin yeniden başbakan olarak görev alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 20:03:00 -
Kazakistan'da Askar Mamin liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yeni hükümetin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, 10 Ocak'ta yapılan parlamento seçimi sonrası ülkede yeni kurulan hükümette Askar Mamin yeniden başbakan olarak görev alacak.

Alihan Smailov, Roman Sklyar ve Yeralı Tugcanov'un yeniden başbakan yardımcıları olarak atandığı hükümette, Muhtar Tileuberdi başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı görevlerini aynı anda yürütecek.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığına Aset İrgaliyev atanırken, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının başına Serik Şapkenov getirildi.

Hükümetteki yerini koruyan 16 bakan ise şöyle sıralandı:

"Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Enformasyon ve Sosyal Geliştirme Bakanı Aida Balayeva, Tarım Bakanı Saparhan Omarov, Adalet Bakanı Marat Beketayev, Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov, Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibit Atamkulov, Maliye Bakanı Yerulan Jamaubayev, Kültür ve Spor Bakanı Aktotu Raiımkulova, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayisi Bakanı Bagdat Musin, Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Magzum Mirzagaliyev, Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin."

Kazakistan hükümeti, 15 Ocak'ta seçimin ardından yeni kabinenin oluşturulması için istifa etmişti.

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