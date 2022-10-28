Kazakistan yerel dijital parası için o kripto para ile anlaşma sağladı

Son dönemde kripto para madenciliği gibi konularda önemli adımlar atan Kazakistan, bir diğer yandan da Blockchain teknolojileri üzerinde çalışıyor. Kazakistan Merkez Bankası tarafından geliştirilme aşamasında olan CBDC projesi için önemli bir ortaklık kuruldu. Kazakistan, Binance ile anlaştı.

Ülkeler Blockchain temelli, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Kazakistan ise yakında piyasaya sürülecek Dijital Kazakistan Tengesi projesi için Binance ile iş birliği yaptı.

Kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, Twitter hesabı üzerinden Kazakistan Merkez Bankası’nın CBDC projesi için iş birliği yaptıklarını duyurdu. Changpeng Zhao, projenin BNB Chain’e entegre olacağını açıkladı.