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Aktüel Kazakistan, Rusya ile füze parçalarının düşmesi için alan verilmesine yönelik yapılan anlaşmayı feshetti
Aktüel

Kazakistan, Rusya ile füze parçalarının düşmesi için alan verilmesine yönelik yapılan anlaşmayı feshetti

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:28:03 -
Kazakistan, Rusya ile füze parçalarının düşmesi için alan verilmesine yönelik yapılan anlaşmayı feshetti

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Rusya ile füze parçalarının düşmesi için alan verilmesine yönelik yapılan anlaşmayı fesheden kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Adalet Bakanlığı sitesinde paylaşılan kararnamede, daha önce iki ülke hükümetleri arasında imzalanan, Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Dombarovskiy istasyonundan fırlatılan füze parçalarının Kazakistan'da belirlenen alana düşmesine yönelik anlaşmanın feshedildiği bildirildi.

Kararnamede, "Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya 15 Ekim 2015'te imzalanan anlaşmaya taraf olmama niyetini bildirecektir." denildi.

Kararnamenin imza tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Söz konusu anlaşma, 5 yıl önce Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanmıştı.

Alan için Rusya’nın Kazakistan’a her yıl 460 bin dolar ödediği iddia ediliyor.


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