Kazakistan Parlamentosu başkentin adının ‘Nursultan’ olarak değiştirilmesini onayladı Kazakistan Parlamentosu ülkenin başkenti Astana’nın adının ‘Nursultan’ olarak değiştirilmesini onayladı.

Kazakistan Parlamentosu ülkenin başkenti Astana’nın adının ‘Nursultan’ olarak değiştirilmesini onayladı.

Nursultan Nazarbayev’in Cumhurbaşkanlığından istifa etmesinden sonra Kazakistan Parlamentosu ülkenin başkenti Astana’nın adının ‘Nursultan’ olarak değiştirilmesi teklifini onayladı.

Kazakistan’ın geçici olarak Cumhurbaşkanı tayin edilen Kasım-Jomart Tokayev başkentin isminin değiştirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim büyük çağdaş cumhurbaşkanımızın, Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanının adının ölümsüzleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz Nursultan olarak adlandırılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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