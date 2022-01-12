Kazakistan'da sıcak gelişme: Yarın başlıyor

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkesinde şiddet olaylarına dönüşen eylemlerin sürdüğü dönemde Kazakistan'a çağırdığı KGAÖ barış güçlerine ilişkin, "KGAÖ misyonu, çok başarılı olarak değerlendirilmekte. Meslektaşlarıma, yani (KGAÖ üyesi) ülke liderlerine yeniden minnetimi belirtmek istiyorum" dedi.

"KGAÖ barış gücü askerlerinin, başta Almatı kenti olmak üzere Kazakistan'a sadece gelmeleri dahi ülkemizdeki durumun istikrara kavuşması bakımından çok büyük rol oynadı" diyen Tokayev, "Kuşkusuz ki bu, teröristler ve haydutların saldırgan eylemlerinin (Kazak güvenlik güçleri tarafından) bastırılması aşamasında psikolojik açıdan çok mühimdi" vurgusunu yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Kazakistan Devlet Başkanı, KGAÖ barış güçlerinin ülkeden yarın geri çekilmeye başlayacağını da yineledi.

Tokayev, "İlgili ülkelerin yöneticileri ile görüşmelerim oldu. Birkaç gün boyunca süren barış gücü misyonu sırasında yürüttükleri işler için bu birliklere komuta edenlere de minnetimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

KGAÖ barış güçlerinin görevlerini yerine getirmiş olmaları nedeniyle ülkeden aşamalı olarak yarın geri çekilmeye başlayacaklarını, Tokayev dün açıkladı. Kazakistan Devlet Başkanı, geri çekilmenin on gün sürmesini beklediklerini kaydetti.

Bu açıklaması sırasında Kazak lider, ülkesine 2 bin 30 barış gücü askeri ile 250 parça askeri teçhizatın gönderildiğini belirtti. KGAÖ ülkeleri Rusya, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan'ın barış gücü kapsamında Kazakistan'a gönderdiği askerler ile teçhizat ülkeye Rusya'nın askeri kargo uçaklarıyla transfer edildi.

Kremlin: Kısa sürmüş olması, barış gücü misyonunun oldukça etkili olduğunu gösteriyor

Bu sırada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ barış gücünün Kazakistan'daki görevinin kısa sürede tamamlanmasının, misyonun etkili olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü misyonunun kısa sürmüş olmasına ilişkin bir soru karşısında, Peskov şunları söyledi:

"KGAÖ barış güçlerinin geri çekilmesi kararının neden bu denli çabuk alındığına gelirsem, bu, KGAÖ'nün yardımını isteyen tarafın (Kazakistan) kararıdır. Söz konusu karar da, barış gücü misyonunun, karşı karşıya oldukları sorunlarla kısa sürede başa çıkmaları için Kazak dostlarımıza yardım etmekte oldukça etkili olduğuna işaret ediyor."