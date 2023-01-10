Kazakistan, Kazak vatandaşı Doğu Türkistanlıyı Çin'e iade edecek!
İnsan hakları örgütleri, Kazakistan'ın Doğu Türkistan'da doğmuş bir Kazakı Çin'e iade edebileceğini bildirdi.
Kazakistan yönetiminin, Doğu Türkistan doğumlu Kazak Türklerine yönelik baskısı sürüyor.
Atayurt Kazak İnsan Hakları Örgütü yetkililerinden Serikzhan Bilash, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kazakistan yönetiminin, Doğu Türkistan'da doğmuş ancak şu anda ülkede bulunan Bakytkeldi Nurdanba adlı bir Kazak Türkünün ülkeyi terk etmesinin talep edildiğini açıkladı.
Kazakistan'ın ülkeyi terk etmesini istediği ve vatandaşlık vermeyi reddettiği Kazak Türkü Nurdanba'nın Çin'e iade riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Öte yandan Nurdanba'nın Kazanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğu, ancak bu talebin reddedildiği belirtiliyor.
Çin 2019 yılında Doğu Türkistan'daki "terörle mücadeleye" destek sağlaması sebebiyle Kazakistan'a teşekkürlerini iletmişti.
Yerel kaynaklar, Pekin yönetiminin "terörle mücadele" adı altında Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer etnik azınlıklar üzerinde baskı kurduğunu aktarıyor.
Kaynak: Mepa News