Kazakistan cephesinden bomba açıklama! "Ülkeyi onlar karıştırıyor" deyip ekledi: Rusya bu yüzden geliyor

Kazakistan’da hafta sonu başlayan ancak önceki gün kamu binalarının basılması, güvenlik güçlerinin hedef alınması ve yağmalama ile şiddete dönüşen protesto gösterilerine Kazakistan ordusu ve güvenlik güçleri tarafından dün sert müdahalede bulunuldu.

Kazakistan polisi, ülkede üç gündür devam eden protestolarda onlarca saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Polis sözcüsü Saltanat Azirbek, Almatı’da gece boyunca “devlet binalarına saldırı girişimi” olduğunu ve “onlarca kişinin etkisiz hale getirildiğini” söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev önceki akşam halka hitabında, protestoculara yönelik sert müdahale uyarısında bulunmuştu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı protestoların başlangıcından bugüne binden fazla kişinin yaralandığını ve 400’ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Saldırganlar etkisiz hale getirildi

Polis Sözcüsü Saltanat Azirbek bugünkü açıklamasında, protestocuların Almatı’da gece boyunca binalara saldırı girişiminde bulunduğunu ve saldırganların etkisiz hale getirildiğini söyledi. Protestolar sırasında onlarca aracın kundaklandığı ve ateş açıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, hükümet binalarının ateşe verildiği gösteriler sırasında en az sekiz kolluk görevlisinin öldüğünü ve 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Almatı’da silah sesleri

Protestoların odak noktası Almatı’da protestoculara sert müdahalede bulunuldu. Dün sabah saatlerinden itibaren de yüzlerce göstericinin bulunduğu kentin ana meydanına çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve askeri birlik sevk edildi.

Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin meydana girişi sırasında silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Devlet televizyonu, Kazakistan Ulusal Bankası’nın tüm finans kurumlarını askıya almaya karar verdiğini bildirdi.

KGAÖ asker gönderdi

Rusya liderliğindeki oluşturulan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’daki durum nedeniyle bu ülkeye asker gönderdi.

KGAÖ Genel Sekreterliği’nin açıklamasında, bu güçlerin Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri birliklerinden oluştuğu belirtilirken, “KGAÖ’nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetleri’nin askeri birimleri bulunuyor” denildi. KGAÖ güçlerinin ülkedeki kritik kurumların emniyetini sağlayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkedeki durum nedeniyle üyesi oldukları

Tokayev’den özel talimat

Öte yandan Tokayev, ülkesindeki protestolar nedeniyle tüm kolluk kuvvetlerine “hazırlıklı olma” talimatı verirken, yetkili kurumların temsilcilerinden oluşan “özel bir soruşturma grubu”nun kurulması yönünde karar aldı. Tokayev, olaylarda mağdur ve kayıp olan vatandaşlarla ilgili bilgi edinilmesi amacıyla “acil çağrı” hattının kurulması talimatını verdi.

Cevheri: Huzur tesis edilmeli

Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Kazakistan’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Bir an önce Kazakistan’da huzurun tesis edilmesi gerekiyor. Bundan en önce kargaşayı çıkaranlar, sonra Kazakistan halkı ve sonra da bütün Türk Cumhuriyetleri zarar görür” ifadelerini kullanan Mehmet Ali Cevheri, “Kazakistan’ın siyaseten ve ekonomik olarak ön plana çıkması süper güçleri rahatsız etti. Doğal gaz fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek oradaki farklı etnik yapıların protesto eylemleri yapması sağlandı. Kazak halkının Irak, Suriye, Afganistan, Libya’dan ders alması gerekiyor” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı: Her türlü desteğe hazırız

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Kazakistan’da son günlerde yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, “Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesisi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: Rusya yardımcı olmak için geliyor

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşanan çatışmaların ardında yurt dışında yetiştirilmiş teröristler olduğunu belirten Saparbekuly, “Ülkemde şu anda teröre karşı operasyonlar yapılıyor. Özellikle Almatı şehrinin etrafında yurt dışında yetiştirilmiş teröristler var. Güvenlik güçleri ve milli istihbarat teşkilatının tespitleri bulunuyor. Sıcak çatışmalar var, emniyeti bastılar ve silahları ele geçirdiler. Zincir marketler ve bankalar yağmalanıyor. Askeri güçler temizlik operasyonu yapıyorlar” dedi. “Teröristlerin hem baskınlarda ele geçirdikleri silahları kullandıklarını, hem de önceden ayarlanan silahların kullanıldığını” aktaran Saparbekuly, “Şu anda sadece teröristlere karşı operasyon yapılıyor” dedi. Bazı medyalarda yansıtıldığı gibi Rus askerlerinin ülkeye girmediğini belirten Büyükelçi, “Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Tacikistan, Kırgızistan ve Ermenistan gibi kim varsa hepsi ortak kararla kısa süre için güvenliği sağlamak amacıyla bize yardımcı olmak için geliyorlar” açıklamasını yaparak, birkaç gün içinde Almatı’da güvenliğin tamamen sağlanacağını kaydettti.