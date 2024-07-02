Kazakistan Başkonsolosu Akit Medya'yı ziyaret etti

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Kardeş ülke Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Nuriddin Amankul, akit medya grubuna önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyaretin ardından sorularımızı cevaplayan Amankul, Türkiye-Kazakistan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri anlattı. Türkiye’nin daima yanlarında olduğunu belirten Amankul, şunları dile getirdi:

Ticarette hedef 10 milyar $

“Ülkemiz 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiği zaman bizi ilk tanıyan, kabul eden ülke, kardeş Türkiye oldu. 1992 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin temeli atıldı. Ülkemizin de ilk resmi büyükelçiliği 92 senesinin ekim ayında Ankara’da açıldı. O zaman bu zamana ekonomik ilişkiler çok hızlı gelişiyor. Cumhurbaşkanlarımızdan koyduğu hedefler var. Orta vadede karşılıklı ithalat hedefi 5 milyar, uzun vadede ise 10 milyardı. Şimdilik biz orta vadede karşılıklı 6,2 milyar dolar hedefine ulaştık. Artık uzun vadedeki hedeflerimize emin adımlarla gidiyoruz. Son olarak 25 Nisan’da Ankara’da iki ülke arasında ekonomik koordinasyon toplantısı yapıldı. Türkiye, tüm alanlarda özellikle üretim, sanayi, imalat noktasında bayağı iyi bir noktaya geldi. Bugünlerde ülkemizde dört binden fazla Türk şirketi bulunuyor. Bu firmalar 2005’ten itibaren bugüne kadar beş milyar dolardan fazla yatırım yaptı. İnşaatı ise bu listeye dahil etmiyorum. Bizim Kazak şirketleri de Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine bir milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

Dombra gününe davetlisiniz

“Tabii ekonominin dışında kültürel ilişkilerimiz de gelişiyor. Bizim burada, yani Türkiye’de, İstanbul olsun, başka illerde olsun yaşayan vatandaşlarımız var. Biz 2023 yılının Aralık ayında Zeytinburnu’nda bir dombra kursu açmıştık. Daha önce Bağcılar’da da vardı. Ülkemizde temmuz ayının ilk hafta sonu, ilk pazarı ülkemizde ‘ulusal dobra günü’ diye geçiyor. Bu kapsamda biz bu yılın ilk hafta sonu olan önümüzdeki 7 Temmuz’da inşallah Abay Meydanı’nda bir dombra günü düzenleyeceğiz. O gün de kursta eğitim alan öğrenciler gösteri yapacaklar. Öğrenciler altı ayda çok şey öğrendiler. Burada öğrendiklerini sergileyecekler. 7 Temmuz’da herkesi bekliyoruz.

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12 bin Kazak öğrenci burada

“Bunun dışında Türkiye’de bizim okuyan, eğitim görmekte olan 12 bin öğrencimiz var. Bu son iki senede Kazak öğrenci sayısı dört kat arttı. Biz öğrencilerle irtibattayız. Buradaki öğrencilere her türlü kolaylık sağlanıyor. Spor faaliyetleri, kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri ve farklı farklı alanlarda ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri yaşamaya çalışıyoruz. Son dönemde Türkiye’de bir yabancı karşıtlığı arttığı şeklinde bir algı olsa da Kazak vatandaşlarımız böyle bir sıkıntıyla hiç karşılaşmadı. Öğrencilerimizde defalarca toplanmamıza rağmen bu yönde hiç şikâyet almadık. Son olarak 8-14 Eylül’de ‘5. Dünya Göçebe Oyunları’nın gerçekleşeceğini hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz göçebe oyunları bizim kültürümüz ait hassas bir oyundur. O yüzden mutlaka kardeş Türkiye’den oldukça fazla katılımcı misafirleri bekliyoruz.”