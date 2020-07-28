Kazakistan, Azerbaycan, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da Kovid-19 vakalarında artış

KİŞİNEV (AA) - Kazakistan, Azerbaycan, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 20-26 Temmuz tarihlerinde virüs nedeniyle 208 kişi hayatını kaybetti ve böylece ölü sayısı 793'e yükseldi.



Öte yandan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, Kovid-19 atlatan kişi sayısının arttığını belirterek, "Durum, genel olarak istikrara kavuşuyor." dedi.

Kültür ve Spor Bakanlığı Turizm Endüstrisi Komite Başkanı Dastan Rıspekov da Türkiye, Tayland ve Gürcistan'a uçuşların 10 Ağustos'ta başlatılması için görüşüldüğünü ancak her şeyin ülkelerdeki salgınla ilgili duruma bağlı olduğunu söyledi.

Kazakistan'da vaka sayısının azaldığı bölgelerde geçici olarak kurulan hastaneler kapatılmaya başladı.

Ülkede bugüne kadar tespit edilen 84 bin 648 Kovid-19 vakasından 54 bin 404'ü iyileşirken, 30 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da temmuz başında vakaların hızla artması nedeniyle karantina uygulaması 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

- Azerbaycan'da vaka sayısı 31 bine yaklaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 412 artarak 30 bin 858'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 430'a çıktı.

631 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 23 bin 873'e ulaştı.

Bugüne kadar 698 bin 815 testin yapıldığı Azerbaycan'da 6 bin 555 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına inmişti. Ülkede son haftada günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

- Moldova’da 367 yeni vaka



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 367 artarak 23 bin 521’e, ölenlerin sayısının ise 5 artışla 753’e çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, 308 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 16 bin 462 olduğu belirtildi.



Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı ülkede, 29 bin 707 bin kişi gözetim altında tutuluyor.



Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 1576 olarak açıklanmıştı.

- Özbekistan’da vaka sayısı 21 bin 699 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde ülkede vaka sayısı 193 artarak 21 bin 699'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 3 artışla 124'e yükseldi.

Gün boyunca iyileşenlerin sayısı 352 artarak 12 bin 26'ya ulaştı.

95 bin kişi gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 549 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan’da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

- Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 276 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 41 artarak 7 bin 276'ya çıktığı bildirildi.

Ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 37 artarak 6 bin 65 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 60 ölümün gerçekleştiği ülkede 1151 kişinin tedavisi sürüyor.