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Dünya Kazakbayev duyurdu: Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmek istiyoruz
Dünya

Kazakbayev duyurdu: Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmek istiyoruz

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 14:14:00 -
Kazakbayev duyurdu: Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulunan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, tüm konuları ele aldıklarına dikkati çekerek, Türkiye ile olan iş birliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakbayev, burada yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu'nun ülkesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu'nun "Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni cumhurbaşkanının yemin etmesinden sonra gelişen yeni dönemde, Kırgızistan'ı ziyaret eden ilk konuk Dışişleri Bakanı" olduğunu belirten Kazakbayev, Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Kazakbayev, Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye'nin, Kırgızistan'da yaşanan siyasi krizlerde, olaylarda ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede her zaman yardımcı olduğunu söyledi.

"Kırgızistan'a Maarif Vakfının gelmesini, okul açmasını bekliyoruz"

Bakan Kazakbayev, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerinin kağıt üzerinde değil, iş üzerinde kurulması için çaba harcanması gerektiğini dile getirerek, "Ankara ziyaretimde Maarif Vakfının Kırgızistan'da açılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Yakın zamanda Maarif Vakfı ülkede çalışmalarına başlayacak. Vakıf, eğitim kurumlarını açmaya başlayacak. Biz bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ilişkileri ilgilendiren tüm konuları ele aldıklarına dikkati çeken Kazakbayev, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine, iki ülke arasında stratejik iş birliğinin geliştirilmesine, devletler arası ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı katkılardan dolayı Çavuşoğlu'na, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Madalyası'nı takdim etti.

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