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Kazak turizmcinin korkunç ölümü! Otomobilde bulundu

Antalya'da, Kazak turizmci Takhir Sultanov (38), otomobilde ölü bulundu.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:59
Kazak turizmcinin korkunç ölümü! Otomobilde bulundu

Olay, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 1006 Sokak üzerinde meydana geldi. Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin personeli, park halindeki 07 KP 819 plakalı otomobilde dün akşamdan bu yana hareketsiz yatan kişiyi kontrol etmek istedi. Direksiyon koltuğundaki kişinin yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

112 ekibi, Kemer ilçesinde turizmle uğraşan Kazak Takhir Sultanov'un öldüğünü belirledi. Takhir Sultanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.


Konyaaltı ilçesinde oturan 1 çocuk babası Takhir Sultanov'un ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:59
  1. Konya
  2. Şüpheli ölüm
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  4. otomobilde ölü bulundu

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