Kazak tarihçi İzbairov’dan Akit aracılığıyla flaş öneri

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Baş Araştırmacısı tarihçi Prof. Dr. Asilbek İzbairov, Azerbaycan’ın topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak üzere giriştiği büyük savaşa ilişkin önerilerde bulundu. “Kazakistan her zaman olaylara tarafsız olarak bakmayı, barışın sağlanması için bir merkez olmayı yeğliyor” diyen Prof. Dr. Asilbek İzbairov Akit’e yaptığı açıklamada, “Kazakistan her zaman bölgede ve dünyada barışın ve huzurun sağlanması için çalıştı, çalışıyor ve çalışacak da. Bu açıdan ülkemizde bölgesel ve küresel barışın sağlanması için Astana görüşmeleri diye bir görüşmeler geleneğimiz de mevcut. Ortadoğu’da, İran’da ve diğer bölgelerde bulunan sorunların çözümü için arabulucular ve taraf olan ülkeler hep Kazakistan’da bir araya geldiler.

“Türkiye olmadan bölgede barış olamaz”

Şimdi özellikle Azerbaycan tarafı haklı olarak AGİT Minsk grubunun bir işe yaramadığını, olaylara taraflı olarak baktığını söylüyor. Biz de öyle düşünüyoruz, Türkiye barış sürecinin tarafı olmadan bölgede barış söz konusu bile olamaz. Türkiye’nin İslam devletlerinin lideri olarak bu sürece Rusya ve Fransa gibi eş başkan olarak katılması ciddi anlamda olayın çözümünü hızlandıracaktır. Bu yüzden barış görüşmeleri için yeni alan, yeni bakış açısı gerekiyor, Kazakistan da bunu sağlamaya hazır. Bizim bilge liderimiz Nursultan Nazarbayev her zaman bu konuyu dile getirmiştir ve bu sorunun Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantılarında çözümünün mümkün olmadığını söylemiştir. Kazakistan bu sorunun çözümünde jeopolitik ve diplomatik dengelerin sağlanması için çaba harcıyor. Tabii ki her bir Kazak Türkünün kalbi Azerbaycan’dan, Azerbaycan Türkünden yana. Biz aynı dilde konuşuyoruz, aynı etnik kimliğe sahibiz, aynı dine inanıyoruz, o yüzden Kazakistan bu sorunun çözümü, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması şartıyla bölgenin barışa kavuşmasını da çok istiyor. Sivillere yapılan saldırılar da tabii ki, bizim içimizi acıtıyor ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunu yineliyoruz” dedi.

Terör suçlaması yapanlar kendi tarihlerine baksınlar!”

“Bilindiği üzere BM Güvenlik Konseyi’nin 4 kararı mevcuttur ki, bu kararlarda Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan toprağı olduğu belirtiliyor” hatırlatmasını yapan İzbairov, “Bu kararların şuana kadar yürürlüğe sokulmaması Azerbaycan’ı hep mağdur etti ve Azerbaycan hep şunu söylüyor: ‘Ben işgalde olan topraklarımı işgalden kurtarmak için mücadele veriyorum’ Fakat bazı ulus ötesi medya kuruluşları bu sorunu dinsel kisvede sunmak için uğraşıyorlar. Yalan dolu haberler dolaşıyor ortada: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan iddia ediyor ki, Hıristiyan Ermenistan’a yardım edilmezse buraya hilal sancağı dikilecek. Diğer bir taraftan Ermenistan sözde Suriye’den gelen radikal dinci örgütlerin Azerbaycan saflarında savaştığını söylüyor. En yumuşak dille söyleyecek olursak, Paşinyan maalesef şu an hayal görüyor. Ama burada çok önemli bir husus daha var: bazı güçler Ermenistan üzerinden Türkiye’yi olumsuz açıdan dünyaya tanıtmak istiyorlar. Türkiye’nin terör örgütlerine destek veren bir ülke olarak göstermektir niyetleri. Ama bu niyetlerine asla ulaşamayacaklar. Zira, gerçekler ortada. Ne Azerbaycan, ne Türkiye, ne de başka bir Türk ülkesi asla terörü desteklemedi, desteklemiyor ve desteklemeyecek de. Bunu iddia edenler kendi tarihlerine baksınlar!” ifadelerini kullandı.