Kazak kökenli imam, Çin'in Doğu Türkistan'daki kamplarında şehid edildi!

Kazak kökenli bir imamın, Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kampında hayatını kaybettiği bildirildi.

Radio Free Europe'un haberine göre, 61 yaşındaki Kazak kökenli Doğu Türkistanlı Baqytkhan Mirzan (Bakithan Mirzan) Çin'in toplama kamplarında yaşamını yitirdi.

Mirzan'ın akrabalarına göre, Çin hapishanesinde hayatını kaybeden Kazak kökenli imamın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Akrabalarının Doğu Türkistan'daki Çin destekli yetkililere Mirzan'ın hastalıklarından ötürü serbest bırakılması için defalarca talepte bulunmasına rağmen bu taleplerin geri çevrildiği belirtildi.

Mirzan'ın kız kardeşi 9 Mart'ta Radio Free Europe'a yaptığı açıklamada, imamın ölümünü doğrularken Bakithan Mirzan'ın dini bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 2018 yılında 14 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.

Çin'in Doğu Türkistan'da özellikle 2017 yılından sonra başlattığı "asimilasyon programları" çerçevesinde on binlerce Uygur Türkünün yanı sıra Kırgız, Kazak gibi diğer etnik gruplardan kimselerin de toplama kamplarına atıldığı ifade ediliyordu.

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Kaynak: Mepa News