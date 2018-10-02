Kazada yaralandığı zannediliyordu... Gerçek altı ay sonra anlaşıldı

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında Muş’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, köpeğin yerde bitkin halde yattığını gören çevredekiler durumu Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı E. Yasin Yılmaz’a bildirdi. Bunun üzerine Muş’a gönderilen özel nakil aracıyla Yaralı köpekİstanbul’a getirildi. İstanbul’a getirilen köpek üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda bilinmeyen bir cisim tespit edildi. Ancak köpeğin durumunun ameliyata elverişli olmamasından dolayı ameliyat 6 ay sonra yapılabildi. Yapılan ameliyat sonrasında köpeğin vücudunda bulunan yabancı cisim çıkarıldı. Köpeğin vücudundan çıkarılan cismin şarapnel parçası olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan SOHAYKO Genel Başkanı E. Yasin Yılmaz, “Köpek Muş’tan geldiğinde perişandı. Yemek yiyemiyor, ayağa kalkamıyordu. Derisinde ciddi problem vardı. Köpeğin ilk röntgenlerinde kalçada ne olduğu anlaşılamayan bir cisim tespit edildi. Yapılan tetkiklerinde kan değerlerinin çok kötü olması solunum ve fiziksel durumunun da ameliyat için uygun koşullar oluşturmaması nedeni ile ameliyat 6 ay sonra yapılabildi” dedi.

Röntgendeki cismin trafik kazası ile alakalı olduğunu düşündüklerini ancak ameliyatta gerçeğin ortaya çıktığını belirten Yılmaz, şarapnel parçasını gördüklerine inanamadıklarını belirtti.