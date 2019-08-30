0553 313 94 23

Kazada yaralanan kişi cezaevi firarisi çıktı

30 Ağustos 2019 Cuma 14:04
Kazada yaralanan kişi cezaevi firarisi çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Hıdırağa Mahallesi'nde A.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.P'ye çarptı.

Yaralanan K.P. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında K.P'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve Muratlı Cezaevi'nden firar ettiğini belirledi.

K.P. tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:04
  1. çorlu
  2. Firari
  3. Tekirdağ
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava takımlarıyla eşleşti.
    1. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda..
    2. 206 çift daha Evlilik Okulu’ndan..
    3. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor..
    4. Granada, İsmail Köybaşı'nı tanıttı
    5. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde K..
    6. Medipol Başakşehir, UEFA Avra Ligi’nde..
    7. Edirne'de tefeci operasyonu: 2 gözaltı
    8. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J..
    9. Parkta baygın bulundu, sağlık ekipleri..
    10. Dünyaca ünlü markalar Batman’da..
    11. Taşlıçayspor tekrar başlıyor
    12. Türkıye Karate Şampiyonası..
    13. Real Madrid’de forma giymişti!..
    14. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde C..
    15. Edirne'de tefeci operasyonu
    16. Bomba patladı! Fenerbahçe milli..
    17. Karamürselbey Eğitim Merkezinde..
    18. Çiğ sütten tereyağı nasıl yapılır?
    19. Isparta’da 152 çocuk için sünnet..
    20. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C..
    21. Başkan Bozkurt’tan 30 Ağustos Zafer..
    22. Anadolu Kavağı’nda korkutan orman..
    23. Antalya’nın ilçelerinde 30 Ağustos..
    24. Mersin Mezitli TOKİ konutların..
    25. Kocaelispor’a hırsızlık şoku
    26. Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı..
    27. Oruç Reis Akdeniz'e indi
    28. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    29. Esnaftan HDP’li Sur Belediyesine çöp..
    30. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak