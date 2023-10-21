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Yerel Kazada traktör ikiye bölündü
Yerel

Kazada traktör ikiye bölündü

Yeniakit Publisher
2023-10-21 03:38:00 -

Afyonkarahisar’da traktör ve 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, olayda otomobillerle çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö., idaresindeki 09 ADV 409 plakalı traktör kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü İ.Y., yönetimindeki 03 AFB 42 plakalı otomobil ve Ş.B.’nin kullandığı 34 COG 120 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobiller şarampole girerek dururken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. İki parçaya ayrılan traktörün arka kısmı yol ortasında dururken ön kısmı ise şarampole düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri kazada yaralanan araç sürücüleri ile S.K. ve C.Y.’yi Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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