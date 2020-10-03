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Aktüel Kazada ölen genç doğum gününde çiçek ve çikolata dağıtılarak anıldı
Aktüel

Kazada ölen genç doğum gününde çiçek ve çikolata dağıtılarak anıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:01:19 -
Kazada ölen genç doğum gününde çiçek ve çikolata dağıtılarak anıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da trafik kazasında 24 yaşında hayatını kaybeden Satılmış Fırat'ın doğum gününde, vatandaşlara çiçek ve çikolata dağıtıldı.

Burcu Fırat Kınayman, elinde kardeşinin fotoğrafıyla vatandaşlara çiçek ve çikolata ikram etti.

Vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Kınayman, kazalar konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Kardeşimi de doğum günümde anmış olduk." dedi.

Kınayman, trafik kazalarındaki cezaların caydırıcı olmasını istediklerini ifade etti.

Gökhan G, 27 Ocak 2019'da gece otomobiliyle tali yolda giderken, motosikletle ilerleyen Satılmış Fırat'a çarpmış, kazada ağır yaralanan Fırat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bir süre tutuklu yargılanan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasının ardından tahliye edilmişti. Fırat'ın yaşamını yitirdiği sırada 4,5 aylık hamile olan eşi daha sonra bir kız bebek dünyaya getirdi.




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