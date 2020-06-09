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Aktüel

Kazada hayatını kaybeden polisin cenazesi memleketi Hatay’da toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta motosikletiyle görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Aydın Yılmaz’ın cenazesi memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:51:14 -
Kazada hayatını kaybeden polisin cenazesi memleketi Hatay’da toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta motosikletiyle görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Aydın Yılmaz’ın cenazesi memleketi Hatay’da toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletiyle görev yerine giden polis memuru Aydın Yılmaz (35), plakası öğrenilemeyen M.M.G. idaresindeki bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri polis memuru Aydın Yılmaz’ı hastaneye kaldırırken, yapılan tüm müdahaleye rağmen Yılmaz kurtarılamadı.


Yılmaz’ın Kahramanmaraş’tan alınan cenazesi, karayolu ile Hatay’ın Yayladağı ilçesine getirildi. Karaköse Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz’ın naaşı toprağa verildi. Cenaze törenine il emniyet müdür yardımcıları, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun, İlçe Müftüsü Hamza Köse ile polis memurları ve vatandaşlar katıldı.


Aydın Yılmaz’ın Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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