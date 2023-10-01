Kazada bir aile yok oldu

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir yolunda patates depolarının bulunduğu alana dönmekte olan 42 JG 264 plakalı tıra arkadan gelen 40 LC 674 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 yaralı Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak kurtarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ertuğrul D. (53) ile eşi Misket D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ertuğrul D.'nin polis memuru olduğu ve Kırşehir'de görev yaptığı öğrenildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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