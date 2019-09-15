Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti Elazığ’da traktör ile pikabın çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Elazığ’da traktör ile pikabın çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Elazığ-Malatya karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar T. idaresindeki 23 DJ 056 plakalı pikap ters istikametten gelen Savaş Çulcu yönetimindeki 23 AAD 056 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesine tedavi altına alınantraktör sürücüsü Savaş Çulcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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