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Gündem Kaza yapan tırlardan birinin kafası koptu
Gündem

Kaza yapan tırlardan birinin kafası koptu

Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza yüzünden aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 17:40:00 -
Kaza yapan tırlardan birinin kafası koptu

Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı tır ile Nedim Kösen'in kullandığı yabancı plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Kösen'in kullandığı tırın kupası koparak yola savruldu, Işık yönetimindeki tır şarampole devrilerek aydınlatma direğine çarptı.

Kazada iki tırın sürücüleri yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Kösen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yüzünden aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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