0553 313 94 23

Kaza yapan sürücünün kimliği polisi şoke etti!

Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerindekontrolden çıkan otomobilin refüje çıkıp elektrik direğini devirdiği kazada, olay yerine gelen polis, kaza yapan kişinin kendi oğlu olduğunu görünce şoke oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:20
Kaza yapan sürücünün kimliği polisi şoke etti!

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp elektrik direğini devirdi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ise kaza yapan kişinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Polis babayı oğlunun hafif şekilde yaralanması sakinleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen otomobil Uşak İtfaiye Müdürlüğü binası yakınlarından kontrolden çıktı. Araç önce yol ortasındaki refüje çıkarken sonra elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrik direği karayolu devrilirken o sırada yolun boş olması ve hiçbir aracın geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye gelen sürücünün polis memuru olan babası kısa süreli bir panik yaşadı. Oğlunun hayatından endişe eden polis babayı ise meslektaşları sakinleştirdi. Oğlunun hafif şekilde yaralı olduğunu öğrenen baba rahat bir nefes aldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilin plakalarının sökülmesi dikkatlerden kaçmazken, kaza sonrası bölgeye gelen elektrik şirketi ekipleri de devrilen direkte elektriği keserek herhangi bir sorunun yaşanmaması için güvenlik tedbiri aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:20
  1. Uşak
  2. Afyon
  3. Trafik kazası
  4. kaza yapan sürücü oğlu çıktı
  5. şoke eden olay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı
    1. Avrupa borsaları günü İngiltere hariç..
    2. Ankara’da işçi servisi kaza yaptı:14..
    3. Tarihi caminin bahçesinde doğalgaz..
    4. Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın..
    5. İbrahim Kalın açıkladı! S-400'ler..
    6. Havada paraşütleri birbirine dolanan..
    7. Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı’nın..
    8. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    9. Kalın: "Yüksek İstişare Kurulu ilk..
    10. Önce Mersin şimdi de Niğde! Sahte içki..
    11. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan..
    12. Kalın: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    13. Kalın: "(S-400) Nereye..
    14. Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs..
    15. Kalın: "(S-400) NATO sistemi..
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Döviz..
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Geçen..
    18. Roma dönemine ait mermer ele geçirildi
    19. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    20. Jandarma bahçeye ekili 35 kök kenevir..
    21. Kaza yapan sürücünün kimliği polisi..
    22. İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve..
    23. Eski Devlet Bakanı, yoğun bakıma..
    24. Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara..
    25. İmzalar atıldı, Kayserispor'dan çifte..
    26. Çanakkale Belediyesi ’LGBTI’..
    27. Arjen Robben futbolu bıraktı
    28. Paris'teki hava kirliliğinin sorumlusu..
    29. Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye
    30. Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar