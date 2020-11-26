  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaza yapan sürücü araçtan fırladı kendini çatıda buldu
Gündem

Kaza yapan sürücü araçtan fırladı kendini çatıda buldu

Konya'da, kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 04:58:00 -
Kaza yapan sürücü araçtan fırladı kendini çatıda buldu

Konya'da Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenlik bir şekiyde çatıdan indirildi. Mustafa Ö., hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Gündem

Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın gözleriyle iletişim k..
Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti
Gündem

Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti

Canlı yayında Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve terör uzmanı Mete Yarar tartıştı. Yarar Zeyrek'e "Senin ayarın bu ben seni ne dinleyeceğim bu ada..
Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...
Ekonomi

Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...

Piyasa analisti ABD'li Chris Vermeulen, ons altının 1.800 dolar altına düşmesi durumunda "büyük bir çöküş başlayabilir" diye ikaz etti. ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay