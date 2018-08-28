Kaza yapan Kuveytli aile, birbirine sarılıp ağladı

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit'teki Ömer Türkçakal Bulvarı'nda yer alan kavşakta meydana geldi. Kuveyt'ten tatil için Kocaeli'ne gelen aile, otomobil kiralayıp, gezmek istedi. Alışveriş merkezine girmek isteyen Waleed Hasan Aly Ebraheem yönetimindeki otomobil, Ahmet Çarkı'nın kullandığı ecza firmasına ait hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, hafif ticari araçta sıkışan sürücü Çarkı'yı yaralı kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çarkı, tedaviye alındı. Waleed Hasan Aly Ebraheem, eşi Anud ve 3 çocuğu ise kazanın şokunu yaşadı. Anne ile 3 çocuğu, birbirine sarılarak, ağladı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle bir süre kapalı kalan yol, ulaşıma yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.