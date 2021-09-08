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Yerel Kaza sonrası uyarı yapmak isterken can verdi
Yerel

Kaza sonrası uyarı yapmak isterken can verdi

Ankara'da hasarlı kaza yaptıktan sonra arkadan gelen araç sürücülerine uyarı yapmaya çalışan otomobil sürücüsü, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 05:02:00 -
Kaza sonrası uyarı yapmak isterken can verdi

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. Yenikent yönüne giden 06 AC 331 plakalı otomobil, alt geçit çıkışında sol şeritte 06 HLB 14 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hasarlı kazanın ardından aracından inen 06 AC 331 plakalı otomobil sürücüsü, trafiği yavaşlatmak için yola çıkıp arkadan gelen araçlara uyarı yapmaya başladı. Bu sırada hızla gelen bir hafif ticari araç, yavaşlayamayarak yolun sol şeridinde işaret yapan sürücüye çarptı. Trafiği yavaşlatmak isteyen kazazede, çarpmanın etkisiyle yolun karşı yönüne savruldu. O sırada Yenikent'ten Ankara yönüne giden başka bir otomobil de savrulan sürücüye çarptı. İki aracın çarptığı sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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