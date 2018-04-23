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Kaza sonrası annesinin elini bir an olsun bırakmadı!

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken kazayı hafif yaralı olarak atlatan 9 yaşındaki çocuk yaralı annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:42
Kaza sonrası annesinin elini bir an olsun bırakmadı!

Kaza gece saatlerinde Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysel K. (40) idaresindeki 74 BH 919 plakalı otomobille Mehmet C. (41) idaresindeki 42 ZV 813 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Berat Vehbi K.(9), Raziye Beyza K. (17) ve Gül Hanım C. (41) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Öte yandan kazada hafif yaralanan 9 yaşındaki Berat Vehbi K. kazada yaralanan annesi Aysel K.’nin elini bir an olsun bırakmadı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:42
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